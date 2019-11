Superstrada per Malpensa: i sindaci del Sì chiedono incontro al ministro durante la conferenza stampa di oggi, mercoledì 13 novembre.

I sindaci di Vigevano, Abbiategrasso, Magenta e Ozzero hanno stilato un documento dove viene chiesto di dare il via ai cantieri della superstrada per Malpensa. E’ stato presentato in conferenza stampa questo pomeriggio, mercoledì 13 novembre. Questi sono i comuni che fin da subito si sono schierati dalla parte del “Sì” per i lavori perché “hanno bisogno di questa strada per uno sviluppo economico e per la salute dei loro cittadini, costretti ora a vivere nel traffico”.

La richiesta al Ministro De Micheli

E’ un documento indirizzato al Ministro De Micheli dove, oltre a fare il punto della situazione, viene chiesto un incontro. “Non volgiamo che la voce dei sindaci venga filtrata da Consiglieri regionali che non abitano sul territorio”.