La mia frase sul ‘raglio di asino’, era indirizzata a chi non avendo un’affinità con l’Amministrazione Comunale, sfrutta il problema alberi per far polemica contro di noi senza veramente pensare al verde, ma in modo pretestuoso. È ovvio ed evidente che ognuno debba poter dire in piena libertà la sua opinione, ma ci sono state delle prese di posizioni sospette, troppo cattive e polemiche. Infatti prima della frase più volte ricordata, ho parlato di chi si vuole accreditare come avversario, per la futura tornata elettorale, a chi oggi governa la città. Se veramente avessi detto una cosa simile, rispetto a chi esprime la sua legittima opinione, e soprattutto rispetto ai saronnesi, sarebbe giusto criticarmi. Mi si conceda però il credito di pensare che non sia una persona così poco intelligente.

In più, trascorro di media 9/10 ore della mia giornata in Comune a Saronno e faccio di tutto per dare servizi e risolvere problemi. Il bilancio è dietro a ogni atto, anche se poi nessuno lo ricorda perché non esagero con i miei comunicati se non quando sono il pro tempore. Quindi il mio impegno è prova di quanto tenga a questa Amministrazione ed alla città dove sono nata e ho studiato. Ed i risultati, che posso elencare, sono prova di quanto dico. Comunque non essendo una che ‘saltabecca’ da un paese all’altro ricordo che è proprio la mia esperienza amministrativa e soprattutto, lo ripeto, i risultati che ci sono stati e ci sono, che hanno portato il Sindaco Fagioli a volermi in squadra.

Comunque accetto le critiche che mi sono state rivolte perché, se quanto affermato è passato come una mia presa di posizione verso i saronnesi, è giusto che siano state dette. La prossima volta cercherò di esprimere meglio il mio pensiero. Mi spiace per l’aggressività dei commenti non di natura amministrativa, fatti per farmi male. Ma sono abbastanza umile da pensare che le critiche servono per far capire e per non più sbagliare. Chi non mi conosce può pensare certe cose di me, chi sa quanto impegno ci metto no, ma va bene così. Comunque penso di essere stata chiara nella mia esposizione che, sinceramente non avrei scritto perché pareva tanto un ‘volerci mettere una pezza’, ma visto che me ne si è data l’opportunità richiamandomi in causa, l’ho fatto. Importante è il “fare” per un Comune: questo dimostra più di tante parole quanto si tenga ad una Amministrazione.

