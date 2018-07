Il Comune ci riprova: Venegono Inferiore partecipa al bando regionale per la videosorveglianza.

Telecamere e varchi

Dopo due anni di progetti approvati ma non finanziati, l’Amministrazione di Venegono Inferiore spera sia buona la terza. E’ stato approvato il progetto di videosorveglianza per la partecipazione al bando regionale. Un progetto da 47mila euro, di cui 9.400 a carico del Comune. Con quei fondi, il Comune punta all’acquisto e installazione di nuove telecamere a controllo dell’area di accesso alle scuole di via Fermi e a quella della stazione e, con la parte più consistente del finanziamento, al posizionamento e attivazione di due varchi con telecamere con controllo targhe: uno lungo via Cavour, sul collegamento con Venegono Superiore, l’altro in centro cittadino, vicino a piazza Menotti.

Il servizio completo su La Settimana di Saronno in edicola da venerdì 20 luglio.

