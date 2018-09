“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al sindaco di Magenta, Chiara Calati, vittima ieri sera di un’aggressione nel centro della città. Dopo essere uscita da una riunione assieme a un’amica, un egiziano in evidente stato di alterazione ha aggredito il sindaco e un’amica che era con lei, dopo averle incontrate per strada, mentre stavano andando a prendere la loro auto.L’aggressore è un 33enne di origini egiziane con precedenti penali, che è stato rintracciato vicino a un bar in via Garibaldi, a Magenta, e poi arrestato dai carabinieri. Ieri attorno alle 23.30, l’uomo, che aveva esagerato con l’alcol e assunto stupefacenti, era in compagnia di altri due connazionali, poi fuggiti. Per una giovane donna come lei c’è stato evidentemente un grande spavento. Oltre a ringraziare ancora una volta i Carabinieri per il pronto intervento e l’arresto, non possiamo dimenticare che a Magenta, da oltre 4 anni, ci sono 130 richiedenti asilo collocati in due diverse strutture. Dei quali, come per migliaia di altri, non sappiamo nulla: se, quanti e quando avranno o meno diritto all’asilo. Sono i guasti senza fine di un modello d’accoglienza fallimentare, che continua a fare danni evidenti. Per fortuna al sindaco Calati non è accaduto nulla di grave, ma le nostre città- persino in pieno centro- ormai sono appannaggio di migranti e sbandati. I ripetuti atti di violenza contro le donne commessi da islamici ed extracomunitari, a Milano e in Lombardia, dimostrano la considerazione della donna per alcune culture, come purtroppo accaduto nuovamente nel caso del primo cittadino Chiara Calati”.