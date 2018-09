Il consigliere regionale di “Noi con l’Italia”, Luca Del Gobbo, ha espresso solidarietà a proposito della tentata aggressione subita giovedì sera dal primo cittadino di Magenta che stava salendo in auto con un’amica quando l’aggressore ha cominciato a inveire e a battere sul vetro della macchina spaventando entrambe le donne.

“Un atto di violenza che condanno nonostante non abbia portato, per fortuna, a drammatiche conseguenze. La mia totale solidarietà e vicinanza vanno al sindaco Chiara Calati e alla sua amica per l’aggressione subita ieri sera da parte di un uomo egiziano. E un grazie invece rivolgo ai carabinieri intervenuti immediatamente sul posto che hanno poi arrestato l’uomo. Mi auguro che episodi simili non si ripetano più”.