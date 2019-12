Terremoto Lega sull’adozione del piano attuativo di Bcs, si dimette l’assessore Cristina Cattaneo

Abbiategrasso: terremoto Lega, dimissioni di un assessore e commissariamento

E’ notizia dell’ultim’ora di oggi, giovedì 19 dicembre, la decisione dell’assessore in quota Lega Cristina Cattaneo di dimettersi dalla Giunta. Le motivazioni starebbero nell’adozione del piano attuativo Bcs durante la riunione di Giunta di mercoledì 18 dicembre. La stessa votazione ha portato anche al commissariamento della locale sezione, ora sotto la guida di Riccardo Grittini. Alla direzione provinciale infatti non sarebbe piaciuta l’adozione del progetto dell’area commerciale, in quanto avrebbe dato disposizioni per cercare di rimandarne la discussione.

