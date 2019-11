Anche dal Partito Democratico soddisfazione per la delibera della Giunta Regionale che dà il via libera ai lavori per il terzo lotto dell’ospedale Del Ponte di Varese.

Terzo lotto Del Ponte: “Merito anche dell’associazione”

“La notizia del finanziamento del terzo lotto del Del Ponte è attesa da molto tempo ed è una buona notizia. Va dato merito all’associazione Il Ponte del Sorriso di Emanuela Crivellaro di aver condotto un’incessante battaglia per ottenere le risorse necessarie a completare la ristrutturazione dell’ospedale, battaglia che noi abbiamo sostenuto con forza in Regione in questi ultimi anni”. A parlare è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, l’indomani della notizia della deliberazione della Giunta Regionale che ha dato il via libera allo stanziamento delle risorse necessarie (almeno 10 milioni) a ultimare il progetto dell’ospedale pediatrico varesino.

Resta un problema

“Il Del Ponte – prosegue Astuti – è uno dei centri più importanti d’Italia per la cura della mamma e del bambino e la conclusione della ristrutturazione, con il terzo lotto, permetterà finalmente di risolvere diversi problemi logistici per i quali oggi una parte delle funzioni è dislocata al Circolo, con le comprensibili difficoltà. Se il finanziamento al Del Ponte è una buona notizia, rimane ancora un problema generale che ha diverse ricadute sul territorio, ed è quello della programmazione”.

Mancano le linee guida

“Da tempo attendiamo che la Regione approvi le linee guida per la redazione dei piani strategici, i POAS, di ATS e Asst, senza le quali gli interventi non possono che procedere a macchia di leopardo, in modo disorganico e talvolta emergenziale – conclude il consigliere – Questa è una responsabilità diretta della Regione e continueremo a insistere perché si arrivi finalmente a un punto”.

