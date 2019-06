Prosegue nelle piazze la campagna di tesseramento Lega.

Lega, appello a Milano

Continua per il secondo fine settimana la campagna di tesseramento Lega 2019 a Milano. Ad annunciarlo il commissario del Carroccio Milanese e vicecapogruppo vicario alla Camera Fabrizio Cecchetti: “Sabato 22 e domenica 23 prosegue a Milano la campagna di tesseramento. Dopo il successo riscosso nello scorso fine settimana torniamo in piazza con i nostri gazebo per accogliere tutti i cittadini, e sono davvero tanti, che non vogliono più essere il bancomat di Sala per compensare decisioni vergognose come l’aumento delle tariffe Atm. E’ ora di liberare Milano e i milanesi dalle tasse e dal degrado”. Così il commissario della Lega di Milano e vicecapogruppo vicario alla Camera, Fabrizio Cecchetti”.