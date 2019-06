Dopo la polemica per i tombini intasati a Varese accesa dal sindaco Davide Galimberti è arrivata la replica di Alfa srl.

Tombini Varese, il caso

Tutto è iniziato sabato, con la bomba d’acqua che ha investito il territorio della provincia. E con le piogge che si sono riversate sulle strade, non raccolte dai tombini della città ancora intasati. La denuncia, via social, era stata lanciata con un post dallo stesso sindaco Davide Galimberti:

“Come volevasi dimostrare: è stato sufficiente un temporale estivo ed una grandinata per mandare in tilt i tombini della città. Il gestore del sistema idrico #ALFA continua nella sua indifferenza e latitanza. O si cambia indirizzo subito o va commissariata”.

Polemica continuata a suon di lettere tra il primo cittadino e la società, culminata oggi in un video, sempre di Galimberti, con la “visita” agli uffici di Alfa srl, gestore del servizio idrico e la critica al programma dei lavori nell’agenda della società:

La replica di Mazzucchelli

Non è tardata la replica di Paolo Mazzucchelli, Presidente di Alfa srl: “Il sindaco Galimberti mi chiami per fissare un appuntamento, se vuole davvero ridefinire la programmazione degli interventi di pulizia delle caditoie stradali”.”Ribadisco ancora una volta, come già dichiarato pubblicamente ma anche personalmente sollecitato con alcuni messaggi allo stesso Galimberti nelle scorse settimane – sottolinea Mazzucchelli – la mia personale disponibilità ad incontrare il sindaco di Varese Davide Galimberti, anche in tempi brevissimi, per un’eventuale ridefinizione della programmazione degli interventi di pulizia delle caditoie stradali nel Comune di Varese. Auspico però che il tema venga affrontato con la necessaria serietà e nei modi che il rispetto dei ruoli, la leale collaborazione e la forma dovuta per chi rappresenta un’istituzione, richiedono: come ogni amministratore del nostro territorio ben sa, basta una telefonata per fissare un appuntamento con il sottoscritto e con i rappresentanti di Alfa per potersi confrontare nelle sedi preposte. È quello che spero possa fare anche il sindaco Galimberti, evitando di coinvolgere in modo improprio i funzionari e i dipendenti della società che rappresento. Anche perché, come già dichiarato, Alfa Srl sta rispettando una clausola del contratto di servizio che prevede in carico ad Alfa, senza specificare alcuna tempistica, un compito che per l’Autorità non spetterebbe al gestore del servizio idrico integrato”.

Pulite 459 caditoie varesine

“Alfa Srl peraltro, ma mi rendo conto che il sindaco Galimberti, non essendo socio Alfa, non è tenuto a saperlo, ha tre sedi in Provincia di Varese . continua Mazzucchelli – una amministrativa, una operativa e una per il pronto intervento. Per sua sfortuna, nella sede amministrativa di Varese in cui si è recato senza appuntamento, non sono presenti i tecnici che supervisionano le operazioni di pulizia delle caditoie stradali”. Sempre dalla società, infine, fanno sapere che le operazioni di pulizia, attualmente in corso, hanno interessato solo la scorsa settimana “un totale di 459 caditoie nel Comune di Varese, nelle vie Astico, Borghi, Saffi, Carrobbio, Trentini, piazza Milite Ignoto, piazza Libertà, viale Aguggiari, largo Don Canziani, piazza Montegrappa, via Maspero, piazzale Pogliani, viale Belforte”.

LEGGI ANCHE: Maltempo e allagamenti: super lavoro dei Vigili del Fuoco