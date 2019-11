Compleanno a Malnate con tanto di torta in consiglio per denunciare l’assenza da tre anni del bibliotecario comunale.

Compleanno a Malnate, torta in consiglio

Una torta di compleanno, gentilmente preparata e offerta da un cittadino, per “festeggiare” i tre anni senza un bibliotecario comunale. La dolce provocazione della Lega è andata in scena al termine dell’ultimo consiglio comunale. “Malnate è il centro del Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini, è un comune di 17mila abitanti e nonostante i numerosi solleciti, mozioni, interrogazioni presentate dai consiglieri Lega ci troviamo da tre anni senza la fondamentale figura del bibliotecario comunale”, spiegano i consiglieri in un comunicato.

“Sminuita la cultura”

Tre anni fa, infatti, il bibliotecario comunale è andato in pensione e da allora non lo si è sostituito. “C’è solo un funzionario che, da solo – continuano – in una biblioteca Centro-Sistema, sta cercando di svolgere la pluri-mansione di bibliotecario-assistente-archiviatore-assistente all’utenza. Gli unici suoi aiuti sono una persona, il cui tempo però è a metà con l’ufficio cultura il cui contratto scadrà a novembre e non sarà rinnovato, un ragazzo del servizio civile il cui contratto scadrà a gennaio e un volontario. Ciò significa sminuire la cultura, il lavoro e il valore della biblioteca per i cittadini malnatesi e non, ma soprattutto non investire sulla crescita e sulla stabilità comunale, culturale e personale”.

La replica del sindaco

Un problema sentito anche dalla maggioranza, come fatto capire anche dall’assessore Carola Botta che, subito prima di spegnere le candeline insieme ai consiglieri della Lega, si è augurata non si arrivi a “festeggiare” il quarto compleanno. Tuttavia il sindaco Irene Bellifemine tiene a fare alcune precisazioni: “Negli anni passati, con l’Amministrazione Astuti, abbiamo fatto diversi bandi di mobilità che purtroppo pur non andando deserti non sono andati a buon fine. Recentemente ne abbiamo emesso un altro, per cercare qualcuno già formato al lavoro di bibliotecario, una figura molto ricercata e, per questo, anche difficile da trovare. Se andrà a vuoto, procederemo al concorso. La legge non ci consente un’ulteriore proroga del contratto della dipendente già giunto al terzo rinnovo, nè la stabilizzazione. Non accetto quindi che si dica, come fanno i consiglieri, che trascuriamo la cultura e la biblioteca. Anche perchè la situazione della biblioteca deriva da una scelta poco oculata e lungimirante dell’Amministrazione Damiani che decise di trasferirla nell’attuale sede, inadeguata, a cui porremo rimedio con la realizzazione del Polo Civico all’ex Alberio”.

