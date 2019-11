Trasporto pubblico, il 14 novembre ad Albairate incontro sul nuovo assetto della linea Z559 che coinvolge anche Magenta ed Abbiategrasso.

Tpl, nuovo assetto della linea Z559: incontro ad Albairate

Trasporto pubblico e mobilità tra l'ospedale di Magenta, Abbiategrasso ed Albairate con la sua stazione ferroviaria: se ne parlerà ad un incontro pubblico promosso dal Comune di Albairate giovedì 14 novembre alle 21 presso la sala consiliare del Comune. L'occasione servirà per presentare in particolare il nuovo assetto della linea Z559. Saranno presenti il consigliere regionale del Gruppo Lombardi Civici Europeisti Elisabetta Strada, co-promotrice dell'iniziativa, il sindaco albairatese Flavio Crivellin, il consigliere comunale Luigi Rivetta, Fabrizio Pin, funzionario di Regione Lombardia, Luca Tosi, direttore dell'Agenzia Tpl Città metropolitana di Milano, Monza Brianza, Lodi, Pavia.