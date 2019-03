Venerdì sera in consiglio duro scontro tra la maggioranza di centrodestra e l’opposizione di Partecipare Insieme 2.0 e Partito Democratico sulle ultime variazioni al Bilancio.

Variazioni al Bilancio, la replica della Lega

Voti contrari e l’accusa di aver redatto per la città un bilancio “grigio”, senza investimenti nell’interesse della città. “Senz’anima”. Dalle oposizioni di centrosinistra, venerdì sera, dure critiche all’Amministrazione e alle ultime variazioni al Bilancio portate all’approvazione del consiglio. “Nulla di più falso – replica con determinazione la capogruppo leghista, Erica Antognazza – il nostro impegno amministrativo lo si può constatare ogni giorno percorrendo le strade o passeggiando per il centro. Non può sfuggire ai cittadini tradatesi la svolta impressa in questi due anni dall’attuale amministrazione: porterei, quali esempi più significativi, il rifacimento di via Santo Stefano o l’asfaltatura di via Einstein e via Melzi, la realizzazione di via Giannino Broggi alle Ceppine, attesa da anni, l’attenzione quotidiana al verde pubblico e alla raccolta differenziata e i vari eventi ricreativi proposti alla città, come il ritorno della sfilata di carnevale dello scorso week end”.

“Sinistra miope”

“Evidentemente – prosegue Antognazza – tutto ciò non è visibile agli occhi della sinistra cittadina, la quale, del tutto miope, ci accusa di rattoppare solo qualche buco stradale e di potare qualche albero”. Nella replica interviene anche l’assessore al Bilancio Marinella Colombo: “La sinistra – commenta Colombo – si lamenta ingiustamente dell’inattività anche nell’ambito sociale, ma ignora evidentemente l’avvio del progetto di emergenza abitativa, nonché tutti gli interventi intrapresi sinora nel settore assistenziale, per i quali sono state impegnate sostanziose risorse economiche”. Sempre a tema sociale, le due leghiste riprendono anche la risposta a un’interrogazione di Partecipare Insieme 2.0 sul mancato rinnovo della convenzione con l’Allodola, che si occupava dei giovani fuori dall’orario scolastico. “L’amministrazione che guida la città, inoltre, si sta impegnando a realizzare dei progetti a costo zero: la convenzione con l’associazione Allodola Buzzi non è stata rinnovata dalla precedente amministrazione e, ciononostante, si sta affrontando con attenzione il problema del disagio scolastico attraverso la cooperativa e l’associazione L’Aquilone. La minoranza lamenta che questa amministrazione non coinvolge le forze politiche, quando però è la stessa opposizione a non partecipare alle commissioni consiliari, sede in cui si svolge il vero lavoro e vi è maggior spazio per il confronto. Preferiscono venire a fare la scenetta in Consiglio Comunale? Ben per loro… Noi continuiamo il nostro operato a testa alta e coi fatti, cosa che la precedente amministrazione ha dimostrato di non saper fare quando era al governo della città”. “Saranno i tradatesi a decidere il prossimo 26 maggio” conclude Antognazza.

TUTTI GLI ARTICOLI SULLE MOSSE PER LE ELEZIONI A TRADATE

Gli altri punti del consiglio: Pgt, Ufficio di Piano e farmacia

Un consiglio comunale comunque sostanzioso quello di venerdì scorso. “In primo luogo – ricorda sempre Antognazza – è stata approvata la proroga al Documento di Piano del PGT e la correzione degli errori cartografici e delle Norme Tecniche di Attuazione, errori o dimenticanze che hanno creato in questi anni disguidi e diverse interpretazione tra i cittadini e i professionisti con l’ufficio Tecnico. Queste correzioni porteranno ad una maggiore chiarezza delle norme, in linea col programma di governo volto ad agevolare i cittadini. In secondo luogo, è stata confermata la convenzione relativa al Piano di Zona, per continuare a gestire le politiche sociali anche in ambito sovra-comunale. Successivamente, sono state illustrate le variazioni da apportare al bilancio di previsione. Da ultimo, ma non meno importante, è stato esercitato il diritto di prelazione che permetterà l’apertura di una nuova farmacia nel centro di Abbiate Guazzone, un altro punto del programma di centro-destra per il rilancio del centro storico e la vita del paese”.

LEGGI ANCHE: Elezioni Tradate, la sezione della Lega ha scelto Bascialla