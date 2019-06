Questa mattina, mercoledì 12 giugno 2019, un uomo di 49 anni è morto schiacciato mente lavorare all’aeroporto di Malpensa. Riguardo questa tragedia ha parlato il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti.

“Ancora un morto sul lavoro in Lombardia, l’ennesimo lutto che doveva essere evitato. Siamo a ventitre vittime nel 2019, in linea con un tragico 2018 e in crescita rispetto agli anni precedenti. È evidente che qualcosa non va ma di questa sicurezza, la sicurezza sul lavoro, si parla sempre meno. Maurizio Mazzucchetti aveva 49 anni e da poco era stato assunto a tempo indeterminato. Esprimiamo la nostra vicinanza ai suoi familiari, ai colleghi e agli amici. Ridurre il premio Inail, come ha fatto il Governo, può anche essere un vantaggio per le aziende, ma se va a scapito della rete dei controlli, della formazione e degli indennizzi ai superstiti non si possono che avere effetti negativi e tragici – continua il consigliere regionale Pd -. Chiediamo alla Regione Lombardia a che punto sia il piano di rafforzamento degli ispettori, che doveva portare all’assunzione di 54 nuove unità, e chiediamo di rafforzare le politiche di prevenzione e di tutela della salute nel lavoro. L’aumento repentino degli incidenti mortali va fermato.”