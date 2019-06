Tre nuove auto e numero veloce per la Polizia locale: il sindaco Chiara Calati e il vicesindaco Simone Gelli hanno presentato le ultime novità in tema della sicurezza. Tre nuove vetture per il comando, promesse e rese disponibili, così come i due varchi e le 14 telecamere installati, cui se ne aggiungeranno altre 10.

Tre nuove auto

“In due anni – spiega Gelli, che detiene la delega alla Sicurezza – ecco un numero rapido per contattare la Polizia locale e rendere più tempestivo l’intervento; è scritto anche sulle nuove vetture che prendono il posto delle precedenti, ormai obsolete”. 0297999 il numero veloce con cui chiamare i vigili, che non sostituisce, sia chiaro, il numero d’emergenza.

Le sfide

Impegno massimo sul fronte sicurezza con pattuglie più frequenti a Pontevecchio, dove sono impennati i furti, ma anche con nuova videosorveglianza. Gelli ricorda anche l’introduzione del Daspo urbano, con 11 allontanamenti effettuati. Impegno ribadito dalla prima cittadina, che ha confermato la mobilità per sostituire la comandante Monica Porta, in partenza per Lecco. Se non andrà a buon fine, uscirà un bando di selezione.