“Per Baranzate occorrono interventi urgenti e specifici sia in termini di sicurezza che di investimenti di sviluppo urbano di lungo periodo”. È quanto segnalano il vicepresidente del gruppo Lega alla Camera Fabrizio Cecchetti e il deputato Fabio Massimo Boniardi, in un’interrogazione al Ministro Matteo Salvini.

Degrado a Baranzate

“Le condizioni di degrado del Comune – sottolineano gli esponenti leghisti – sono sotto gli occhi di tutti. I cittadini sono esasperati per il tasso di criminalità in cui sono costretti a convivere ormai da troppo tempo – furti, scippi, aggressioni e violenze – lamentando invano un’azione urgente per ripristinare la legalità, la sicurezza e le minime regole della convivenza civile. Quanto fatto finora dall’Amministrazione comunale evidentemente non ha funzionato. Baranzate non merita tutto questo: ha una posizione strategica unica, essendo esattamente il baricentro di importanti realtà come l’Ospedale Sacco, l’International School of Milan, il Polo Fieristico Rho-Fiera e ora Mind presso il quale graviteranno circa 70mila persone, tra studenti e ricercatori, giovani famiglie, dipendenti delle varie aziende e persone con problemi di salute. Ora è giunto il momento di voltare pagina”.