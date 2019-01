I tagli degli alberi in via Roma continuano a far discutere. Ora, con un comunicato, Tu@ Saronno vuole fare un po’ di chiarezza.

Tagli in via Roma, “sì alla riqualificazione”

“Chi si oppone ai tagli non è contrario alla riqualificazione”. Si apre così un comunicato di Tu@ Saronno, la lista civica del consigliere di minoranza Franco Casali. “Facciamo almeno per quanto ci riguarda e da quanto abbiamo letto, un po’ di chiarezza: Nessuno si è mai detto contrario alla sistemazione della pavimentazione dissestata dei marciapiedi che crea ostacoli e problemi di sicurezza a chiunque vi transiti, siano queste persone disabili, anziani, mamme con passeggini o cittadini di ogni età e condizione. – continua il comunicato – Nessuno si è mai detto contrario alla messa a norma e miglioramento della sicurezza della pista ciclabile che non dipende di certo dalle radici delle piante, ma dalle sue attuali caratteristiche tecniche (pista bidirezionale di dimensioni insufficienti, non realizzata in sede protetta), con auto che sfrecciano vicinissime a 50 e più km/ora, sostano sulla ciclabile, e talora svoltano senza dare la precedenza ai ciclisti. Nessuno si è mai detto contrario al taglio di piante malate o ad interventi su quelle radici che creano problemi di infiltrazione nelle cantine delle case”.

Tagli indiscriminati e senza condivisione

Quale dunque il problema? Per Tu@ Saronno, è tutto nelle modalità in cui l’Amministrazione di Alessandro Fagioli ha scelto di intervenire: “In primis dalla decisione di tagliare piante sane, e dalla mancata condivisione delle scelte. Perché ogni cittadino è tenuto giustamente a chiedere preventive autorizzazioni in comune se vuole intervenire sul proprio patrimonio arboreo, e l’amministrazione può invece decidere di abbattere piante sane di questa età e dimensioni? Alberi del centro che sono una parte molto importante del patrimonio verde pubblico della città la cui vivibilità, grazie alla loro presenza, migliora di molto. Con quali criteri sono stati effettuati gli interventi, mai discussi in alcuna commissione pubblica? A oggi nessuno lo sa, perché l’Amministrazione comunica in maniera frammentaria e confusa, anche con un canale social ufficiale che sembra più lanciare slogan rabbiosi contro chi chiede informazioni, piuttosto che spiegare ai cittadini cosa stia succedendo”.

La soluzione di Tu@ Saronno

La civica d’opposizione lancia anche una proposta: “Una soluzione pratica e condivisibile sarebbe quella di riqualificare i marciapiedi con le stesse modalità adottate qualche anno fa quando fu rifatto il tratto posto tra la rotatoria di via Piave/Miola e l’incrocio con via Guaragna. In quella occasione furono sistemate radici e pavimentazione, allargate le aiole, sostituiti i grandi cordoli in granito con altri di dimensioni minori. Il tutto senza operare tagli di piante sane. Ma prima ancora, l’Amministrazione dovrebbe convocare un’assemblea pubblica in cui spiegare ai residenti come si è arrivati al taglio delle nove piante che sono già cadute. Questa sarebbe un’iniziativa rispettosa dei cittadini di Saronno”.

