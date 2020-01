codice video:





Già un secondo dopo la mezzanotte, il 2020 s’è portato con sè una serie di cambiamenti. Tante le novità sul fronte tasse, fra aumenti, diminuzioni e aliquote inedite.

Luce giù… gas su

In arrivo già dal primo gennaio ci sono nuove tariffe di luce e gas: bollette meno care per la prima (-5.4%), mentre per il metano arriva un rialzo dello 0,8%.

Rincari per i fumatori

Rincari in vista dal primo gennaio anche per i fumatori: oltre all’aumento delle accise su sigarette e tabacchi lavorati, con il primo giorno dell’anno scatta anche una nuova imposta su filtrini e cartine.

Nuova “tassa sulla fortuna”

Sempre con l’inizio del 2020 entra in vigore la cosiddetta “tassa sulla fortuna”: dal primo gennaio a pagare sono le società del settore, mentre per quanto riguarda i giocatori dal 15 scatta l’aumento del prelievo sulle vincite alle slot machine e dal primo marzo quello su lotterie Gratta e Vinci.

Assorbenti finalmente IVA al 5%

Tra i prezzi che scendono subito c’è (o ci dovrebbe essere) ci dovrebbe essere quello di assorbenti e pannolini lavabili o compostabili: l’IVA su questi bene infatti passa dal 22 al 5%.

Arriva anche il bonus bebè

Ma capodanno porta buone notizie anche in altri settori. Arriva il bonus bebè per tutti i bambini nati o adottati a partire dal primo gennaio.