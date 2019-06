Archiviata la campagna elettorale non si rasserena il clima politico. E la candidata leghista Daniela Gulino ha chiaro sia stato a lanciare le uova contro la sede Pd.

Le uova e le arance lanciate nella notte, dopo la vittoria, alla vetrina della sede del Pd a Malnate agitano dalla mattinata il dibattito in città e nella politica locale. Piazza del dibattito, ovviamente, Facebook dove il segretario provinciale del Carroccio Matteo Luigi Bianchi ha voluto comunicare il suo contributo dopo l’esito delle urne:

“Il ballottaggio di Malnate era per noi una missione quasi impossibile per il contesto radicato a sinistra da decenni e per come è nata la campagna elettorale, con la tragica scomparsa del nostro candidato Massimo Pavesi, a pochi giorni dal deposito delle liste: tuttavia ce la siamo giocata, portando la sinistra al ballottaggio (55%-45%) e rimanendo sempre a ridosso (vincendo addirittura in alcuni seggi).

Questo è il preambolo, che presupporrà una Lega forte e competente anche a Malnate, per poter consolidare il nostro radicamento anche nella “Stalingrado del varesotto”.

Ora si chiude la campagna elettorale e bisogna tutti lavorare per i cittadini.

Spiace che qualche idiota pensi che tirando le arance sulle vetrine delle sedi di partito (anche di acerrimi nemici) si possa manifestare del dissenso o non so cosa…”