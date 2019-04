Varchi, Ballarini scrive al Ministero e chiede una legge ad hoc

Varchi, Ballarini scrivi al Ministero e chiede una legge ad hoc. E’ quanto dice il sindaco di Corbetta in un’intervista che trovate sul numero in edicola da venerdì 19 aprile su Settegiorni.

Dopo la lettera del viceprefetto che ribadisce come l’uso dei varchi sia consentito solo con la presenza della pattuglia, il comando di Corbetta, che nel 2018 ha staccato 6.500 contravvenzioni, sia degua alla comunicazione. Ma, precisa Ballarini, c’è già una richiesta sul tavolo di Prefetto e Ministero affinchè le istituzioni adeguino il codice stradale ai tempi e alle tecnologie esistenti.

Le rassicurazioni

Nell’intervista abbiamo cercato di porre al sindaco le domande sorte dopo il duro affondo dei Cinque stelle, che chiedono addirittura il rimborso delle multe. Il primo cittadino rassicura e spiega che non ci saranno ripercussioni sui bilanci 2018 e 2019 e dice che questo per l’opposizione è un boomerang politico. I dettagli, in edicola.