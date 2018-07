Variante alla ss11, approvato in Regione l’emendamento del consigliere leghista Silvia Scurati.

120mila euro per la variante alla ss11

Via libera a un emendamento all’assestamento di Bilancio di Regione Lombardia che incrementa di 120mila euro il fondo che serve a finanziare l’aggiornamento del progetto preliminare della variante alla strada ex SS11 padana superiore nel tratto di Sedriano-Bareggio-Cornaredo. L’emendamento e un relativo ordine del giorno, anch’esso approvato dal Consiglio Regionale, hanno come primo firmatario il consigliere leghista Silvia Scurati.

Le dichiarazioni di Scurati

“Riteniamo che si tratti di un’opera non più rimandabile – ha affermato in aula la rappresentante del Carroccio, che di questo tema ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale – sia per motivi viabilistici che ambientali. È sufficiente pensare – prosegue Scurati – che nel solo Comune di Bareggio si stima il passaggio di 23.000 autoveicoli al giorno da e per Milano e sull’asse stradale principale della ex ss11 di un flusso veicolare annuo superiore a 3 milioni di auto. Oltre al traffico perennemente congestionato, si devono considerare le pesanti ricadute in termini di inquinamento e conseguentemente delle condizioni di salute dei cittadini. Considerato anche il lassismo della ex-Provincia su questo tema, diventa ora fondamentale l’intervento di Regione Lombardia per il riaggiornamento del progetto preliminare della variante. Proprio in questa direzione va l’emendamento approvato oggi dall’aula del Pirellone, con la volontà di dare finalmente una risposta ai cittadini per un’opera attesa da anni”.

