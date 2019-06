Dai sei dell’anno scorso i Venerdì Bianchi Tradate quest’anno sono scesi a 4. E il Pd attacca l’Amministrazione di centrodestra.

Venerdì Bianchi Tradate, riduzione con polemica

Da anni appuntamento fisso dell’estate tradatese, occasione, una delle poche, in cui il centro cittadino si anima e riempie di visitatori e organizzata di solito tutti i venerdì di giugno e luglio. Quest’anno però i Venerdì Bianchi a Tradate dai sei della scorsa edizione, sono scesi a 4. La scelta è stata dell’Amministrazione (che si è però riservata di farne ulteriori per recuperarne eventuali rovinate dal maltempo) dopo l’incontro, un paio di settimane fa, coi commercianti, “prendendo atto della scelta maturata dai negozianti”, aveva spiegato il sindaco Giuseppe Bascialla. La riduzione già chiesta negli anni scorsi da alcuni residenti del corso Bernacchi e vie limitrofe era stata infatti spinta anche, e soprattutto, dai commercianti delle periferie penalizzati dall’evento concentrato nel cuore della città.

Il Pd: “Promessa rimangiata”

A portare la polemica sul piano politico è il Partito Democratico. “Archiviate le elezioni amministrative è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti – esordisce il Pd in un suo comunicato – A meno di un mese però qualcosa non torna rispetto a ‘programma del buonsenso’ della Lega e del centrodestra”. I Venerdì Bianchi, appunto, che fa notare il Pd “mentre nel programma si prometteva di ‘rafforzarli durante i mesi estivi di giugno e luglio’ quest’anno, improvvisamente, sono stati ridotti col favore, così sembra, di chi fino qualche anno fa dall’opposizione le ha sempre difese a spada tratta”. Col comunicato pubblicato anche via social, il Pd ha condiviso anche la pagina del programma elettorale del centrodestra dove si parla dei Venerdì Bianchi. “Perché anziché ridurle non si è pensato di organizzare, con la partecipazione di tutti i commercianti presenti sul territorio, un’evento per le vie (sempre più deserte) del centro di Abbiate? – conclude il Pd – Spiace notare come, alla prima prova dei fatti, il ‘buonsenso’ si sia rimangiato le promesse fatte ai cittadini. Spiace ancor più notare come non si sia pensato ad eventi diversi per rendere viva e maggiormente attrattiva la nostra Tradate”.

LEGGI ANCHE: Ladri al cimitero di Tradate, rubato anche un rosone in cristallo