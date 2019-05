Ventidue alloggi a Saronno in ristrutturazione grazie all’amministrazione

Il Capogruppo Lega Nord Lombarda Angelo Veronesi parla dei soldi ottenuti partecipando al bando di Regione Lombardia per la ristrutturazione di alloggi popolari.

“Ventidue alloggi a vantaggio delle famiglie saronnesi più deboli. Grazie alla capacità dell’Amministrazione Fagioli arrivano dalla Regione mezzo milione di euro per ristrutturare ventidue alloggi comunali da destinare alle famiglie in difficoltà. È l’amministrazione del fare, che si contrappone alla scorsa amministrazione capace solo di piangere miseria e non fare nulla. È importante sottolineare sempre la concretezza degli attuali amministratori. Gli altri sono solo capaci di anteporre le polemiche politiche agli interessi dei cittadini di Saronno. C’è chi fa e chi tenta in ogni modo di fermare l’azione amministrativa. In Città ci sono centinaia di famiglie in lista per ottenere un alloggio popolare. L’amministrazione risolve l’emergenza alloggi almeno per le prime ventidue famiglie in graduatoria, quelle più bisognose. Applaudiamo un’amministrazione impegnata nel migliorare la qualità della vita dei saronnesi e nel calmierare le differenze che esistono tra i cittadini, rendendo sempre più attuale ciò che è stato scritto nel nuovo Statuto della Città”.