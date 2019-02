Vermezzo con Zelo: pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione la legge che istituisce il nuovo Comune.

Fusione: il nuovo Comune ora è ufficialmente realtà

Il nuovo Comune di Vermezzo con Zelo? Nasce ufficialmente venerdì 8 febbraio. A comunicarlo ai sindaci Andrea Cipullo e Gabriella Raimondo ed al prefetto di Milano è stato il dirigente regionale Giampaolo Ioriatti con una breve nota. Una segnalazione con cui si afferma che “i Comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone, nella Città metropolitana di Milano, sono fusi in unico comune denominato Vermezzo con Zelo, con decorrenza dal giorno 8 febbraio 2019”.

Data dunque storica, che giunge sulla scia della legge regionale promulgata in data 4 febbraio in merito e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione oggi, giovedì 7 febbraio. Pochi giorni fa, era giunto il via libera unanime dal consiglio regionale, dopo che a favore della fusione si erano espressi i cittadini dei due Comuni con il referendum del 30 settembre. "È con grande soddisfazione che diamo il benvenuto al nuovo Comune", ha commentato la vicesindaca di Città metropolitana Arianna Censi.