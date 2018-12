Vermezzo con Zelo: procede l’iter che porterà alla formalizzazione ufficiale della fusione. Semaforo verde da Città metropolitana.

Vermezzo con Zelo: via libera anche da Città metropolitana

Vermezzo con Zelo: procede l’iter che porterà alla formalizzazione ufficiale della fusione. In settimana ilconsiglio di Città metropolitana ha espresso il proprio parere favorevole rispetto all’esito del voto al referendum del 2 ottobre con cui i residenti dei due Comuni si sono espressi per il “matrimonio” tra Vermezzo e Zelo Surrigone.

“I residenti in questi due Comuni – sono le parole del vicesindaco di Città metropolitana Arianna Censi – hanno dimostrato di essere pienamente coscienti dell’importanza di questa scelta anche in una logica metropolitana. La fusione, la prima tra Comuni della Città metropolitana di Milano, è un piccolo tassello che si aggiunge al riordino e alla razionalizzazione del sistema delle autonomie locali nel nostro territorio, e porterà immediati e importanti benefici alle due comunità. I servizi pubblici saranno rafforzati e i costi verranno ridotti. Parallelamente vi sarà un sensibile aumento dei contributi pubblici”.

Ora la parola per l’atto definitivo passa a Regione Lombardia, quindi in primavera le prime elezioni del nuovo ente. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE