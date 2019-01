Vermezzo con Zelo: il consiglio regionale ha approvato all’unanimità il provvedimento di fusione tra i due Comuni.

Vermezzo con Zelo: via libera dal consiglio regionale

Fusione di Vermezzo e Zelo Surrigone: via libera unanime dal consiglio regionale nella seduta di martedì 29 gennaio. La luce verde dall’assise al provvedimento, relatore Simone Giudici della Lega, giunge dopo il referendum dello scorso 30 settembre e dopo il via libera in commissione regionale di due settimane fa. Il neonato comune di “Vermezzo con Zelo” conterà 5mila e 773 abitanti, che si chiameranno vermezzoconzelesi. La sede legale e operativa principale del nuovo Comune sarà il municipio di Vermezzo, mentre a Zelo Surrigone sarà presente lo sportello per il pubblico collegato in rete con la sede principale. Ora un commissario arriverà nei due Comuni per gestire l’iter che porterà nella prossima primavera alle prime elezioni del nuovo ente.

Forte (M5S): “Razionalizzazione delle spese avrà ricadute positive”

Monica Forte, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle originaria proprio di Vermezzo dichiara: "E' una buona notizia per i cittadini che trarranno importanti benefici da questa fusione. La razionalizzazione delle spesa avrà ricadute positive nella gestione delle risorse e in nuovi investimenti che mai come oggi sono urgenti e necessari per il nuovo Comune".