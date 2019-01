Vermezzo, inaugura l’Ufficio Tutela Animali

Vermezzo, inaugurazione per l’Ufficio Tutela Animali gestito dall’associazione Monelli Felici: taglio del nastro il 9 febbraio al Parco Fontana.

Sarà inaugurato ufficialmente sabato 9 febbraio alle 12.30 l'Ufficio Tutela Animali del Comune di Vermezzo. Il servizio sarà ospitato in via Corridoni 59, all'interno del Parco Fontana. E sarà gestito con la collaborazione dell'associazione Monelli Felici. Al taglio del nastro è prevista la presenza dell'europarlamentare Stefano Maullu. Per entrare in contatto con l'Ufficio è possibile chiamare il 371-39.504.59 oppure scrivere a mftutelaanimali@gmail.com.