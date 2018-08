Vermezzo: per il nuovo anno scolastico iscrizioni solo attraverso un sito tramite registrazione. Niente pasto in caso di mancata procedura.

Vermezzo, rivoluzione informatica per la mensa scolastica

Rivoluzione informatica per il servizio di ristorazione scolastica a Vermezzo: a partire dal nuovo anno scolastico sarà infatti introdotto un nuovo sistema per gestire le iscrizioni al servizio, la prenotazione e il pagamento dei pasti. Tutto passerà infatti attraverso l’iscrizione al sito www.2eticasoluzioni.com/vermezzoportalegen dove sarà possibile trovare il modulo. Al termine del processo, i genitori potranno stampare l’iscrizione, con una lettera credenziali. Riceveranno quindi via mail un codice personale ed una password con la quale potranno accedere al Portale genitori e all’App per smartphone a partire dal 9 settembre, con la possibilità di ricaricare il proprio «borsellino virtuale elettronico».

Il modulo online può già essere compilato ora e dovrà essere sottoscritto entro il 27 agosto. E' possibile eseguire la procedura anche recandosi in municipio lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. Si tratta di un passaggio obbligatorio: chi non avrà iscritto in tal modo i propri figli non potrà accedere al servizio mensa, spiega una nota dell'Amministrazione. Un sistema che sulla carta pare pensato anche per rendere impossibile l'elusione del pagamento di quanto dovuto.