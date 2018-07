Si è concluso l’intervento di sostituzione del parapetto pista ciclabile di viale le Piemonte a Pontenuovo. La ciclabile era stata vandalizzata a più riprese.

Viale Piemonte: nuovo look

“Avendo constatato che il precedente parapetto non copriva l’intera lunghezza del canale (risultavano scoperti circa una trentina di metri in testa) in fase esecutiva è stato possibile mantenere alcune parti, ancora in buono stato,del parapetto originario e continuare con la protezione su tutta la lunghezza del canale (sino all’uscita del parcheggio ex Novaceta)- spiega nel dettaglio l’assessore Laura Cattaneo . Sono state ritirate tutte le cesate di cantiere e si è provvisto alla pulizia dell’area. In settimana si provvederà a sistemare quanto più possibile anche i tratti di parapetto esclusi dall’intervento appena concluso (oltre il ponticello)”.

Viabilità in via Crivelli

Riaperto inoltre al transito veicolare il tratto da via Crivelli dall’incrocio con via F. Melzi ( centro città) all’incrocio con via Antonio Gramsci. Successivamente a tale riapertura, nella stessa giornata , e’ stata chiusa la Via Crivelli dall’incrocio con via Antonio Gramsci all’incrocio con via Rosolino Pilo.