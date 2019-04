Nuove telecamere e riqualificazione in pieno centro a Saronno.

Vicolo del Caldo: riqualificazione per una maggiore vitalità e vivibilità

L’amministrazione Fagioli sta credendo fortemente in questo progetto. L’investimento fatto dall’amministrazione Fagioli su Vicolo del Caldo è parte di un progetto più ampio che ha riguardato anche via Taverna, inaugurata l’anno scorso. Tra i centralissimi Corso Italia e via San Cristoforo, Vicolo del Caldo ha sempre avuto problematiche relative all’insediamento di nuove attività commerciali. La nuova pavimentazione, le telecamere e l’illuminazione pubblica serviranno per una via commerciale. Il nuovo parcheggio dell’area ex De Nora contribuirà a gestire il traffico cittadino, in modo che i pendolari non occupino per tutto il giorno spazi necessari per far vivere le attività commerciali.

“Non ci si può opporre alla libera iniziativa di chi, fuori dal centro cittadino, ha deciso di investire in supermercati di piccola e media taglia entro 2500 metri quadri di spazio commerciale. Si può invece fare molto per incentivare lo sviluppo del commercio di vicinato ed è ciò che stiamo facendo. Ci vorrà del tempo, ma ci crediamo”.

