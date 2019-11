Violenza sulle donne, a chiusura delle quattro iniziative dedicate, anche il Consiglio comunale di Arese ha voluto fare la sua parte con un’iniziativa di sensibilizzazione.

In occasione della seduta consiliare di ieri, 27 novembre, i Consiglieri, gli assessori e il Sindaco hanno indossato un accessorio di colore rosso ed è stata scattata una foto mostrando la scritta “NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”.

“Il ruolo delle istituzioni rappresentative dei cittadini in queste giornate è quello di favorire la riflessione su questi temi e sensibilizzare tutta la cittadinanza, perché non dobbiamo pensare che il nostro territorio sia indenne da queste problematiche. La violenza sulle donne non è solo è fisica, ci sono altre forme più subdole: quella psicologica, che si manifesta con una smania di possesso o quella economica, che tenta di ostacolare l’indipendenza economica in modo da assumere una posizione di controllo” – ha dichiarato la Presidente del Consiglio comunale Eleonora Gonnella.

Quest’anno per sostenere la campagna di sensibilizzazione contro la violenza domestica e pubblicizzare il centro antiviolenza è stato distribuito in tutte le biblioteche un segnalibro. Anche al Centro civico Agorà è possibile ritirarlo per far saper a tutte le donne che subiscono in silenzio che il centro antiviolenza c’è e può rappresentare una via d’uscita.