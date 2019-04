Vivere Albairate ha scelto: in vista delle prossime elezioni il suo candidato sindaco sarà Flavio Crivellin, attuale assessore al Bilancio.

Vivere Albairate: è Crivellin il candidato sindaco

“Vivere Albairate” ha scelto. Il suo candidato sindaco sarà Flavio Crivellin. Come preannunciato, il sindaco in carica Giovanni Pioltini ha scelto infatti di non ricandidarsi. Al suo posto, per l’attuale lista di maggioranza, in campo dunque l’attuale assessore al Bilancio. Che si presenterà ufficialmente ai cittadini martedì 9 aprile alle 21 al centro anziani di via alla Brera 5. “Da mesi – sono le sue prime parole – stiamo lavorando per costruire il prossimo mandato di amministrazione 2019-2024. Posso contare su una squadra profondamente rinnovata e preparata, che ha una visione più moderna e dinamica, e la determinazione di voler affrontare ogni tema”.

Si va così delineando la situazione in vista delle elezioni di primavera ad Albairate: già da tempo "Per Albairate" ha scelto di puntare su Emanuele Dotti, mentre è attesa a breve l'investitura ufficiale di Daniele Morani come candidato sindaco di una nuova civica con il sostegno dei principali partiti di centrodestra.