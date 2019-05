Si fa sempre più rovente la campagna elettorale in vista del voto del 26 maggio. Anche i “big” dei vari partiti sono in campo a livello locale soprattutto per tirare la volata agli aspiranti sindaci in lizza per le elezioni comunali 2019. E fra di essi, naturalmente, anche il ministro dell’Interno e leader della Lega. Nel Pavese però c’è chi dice no e ha preparato un manifesto per gridare No Salvini in varie lingue, tra cui anche l’arabo e il rumeno.

Dal Pavese No Salvini in arabo

L’annuncio lo aveva fatto nei giorni scorsi lo stesso vicepremier Matteo Salvini, in un evento postato su Facebook: il 7 maggio sarà a Pavia a sostegno della campagna elettorale della Lega, in vista delle prossime elezioni Comunali del 26 maggio.

Il volantino in rumeno

Qualche giorno dopo è stato l’eurodeputato pavese della Lega Angelo Ciocca a denunciare l’esistenza di un volantino (tradotto anche in arabo, rumeno, francese e spagnolo) che invita coloro che non condividono le politiche di Salvini ad unirsi in protesta in Piazza Vittoria durante il comizio del vicepremier.

“Un manifesto a dir poco vergognoso che invita a raccolta contro Matteo Salvini. Fa ridere che una certa parte politica, che negli scorsi giorni si è ‘preoccupata’ della questione sicurezza per la presenza del Ministro dell’interno a Pavia, ora taccia di fronte a un volantino contro Salvini tradotto in arabo, rumeno, francese e spagnolo che invita a protestare in Piazza Vittoria in concomitanza del comizio di Salvini il prossimo 7 maggio. Quando si dice parlare bene e razzolare male. Certi personaggi non si smentiscono mai!”

ECCO IL VOLANTINO DELLA DISCORDIA:

RESTA AGGIORNATO SU GIORNALEDIPAVIA.IT:

Salvini a Pavia il 7 maggio 2019, Ciocca contro il volantino che invita alla protesta