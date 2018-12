Zelo: sono proseguiti prima di Natale i lavori di riqualificazione delle vie Don Carlo Rizzi, Papa Wojtyla, Brolo e Carducci.

Zelo, lavori di riqualificazione sotto Natale

Sono proseguiti prima di Natale i lavori di riqualificazione delle vie Don Carlo Rizzi, Papa Wojtyla, Brolo e Carducci, con una nuova piantumazione a bordo strada con specie più idonee alla loro ubicazione, l’installazione di un impianto di irrigazione e la posa della nuova recinzione di protezione sulla roggia.

«Tutti questi interventi – spiega una nota dell'Amministrazione guidata da Gabriella Raimondo – fanno parte dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione non eseguiti in passato, comprensivi anche di migliorie dettate da un progetto non consono al contesto: 1) Completamento delle aiuole e zone a verde che delimitano il parcheggio di via del Brolo; 2) Abbattimento degli alberi non adeguati e causa della continua rottura del manto stradale e marciapiede; 3)Posa di recinzione a protezione delle rogge (via del Brolo con Via Wojtyla e parchetto Don Carlo Rizzi); 4) intervento di completamento collegamento e viabilità della via Carducci a via del Brolo».