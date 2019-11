Zona ospedale, rivoluzione viabilistica a Magenta. Magenta: Venerdi 8 novembre, alle 21 in Casa Giacobbe, l’assessorato alla Viabilità presenterà a tutti i cittadini il progetto che comprende il riassetto completo dell’area.

Zona ospedale, rivoluzione viabilistica a Magenta

“L’apertura del nuovo Pronto Soccorso nei prossimi mesi, ci ha visti protagonisti di un lavoro incessante con la Direzione Ospedaliera, Areu ed il nostro ufficio Tecnico, al fine di definire il nuovo assetto viario che andremo a concretizzare nelle prossime settimane. Abbiamo quindi deciso di invitare tutti i cittadini del

quartiere ad una serata pubblica, nella quale spiegheremo con dovizia di particolari, quali saranno le modifiche alla viabilità nelle vie Donatori di Sangue, Nigra, Cavour, Misericordia, Zara e Pozzi”, spiega l’assessore Simone Gelli.

La serata

Un intervento, quello progettato che ha la peculiarità di razionalizzare nelle vie della zona la sosta, realizzando inoltre una rete di camminamenti pedonali fruibili da pedoni e disabili. In più verrà realizzato un sistema di nuovi sensi unici, per meglio incanalare le correnti veicolari. “La serata vuole essere un momento di approfondimento oltre che di confronto con tutti i cittadini che vorranno intervenire, rispetto un intervento molto importante, in un quartiere strategico per tutta la nostra comunità”, commenta Gelli.

