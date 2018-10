A Rho non passa lo straniero, terza vittoria in casa su tre per la Rhodense

A RHO NON PASSA LO STRANIERO…

A Rho, o per meglio dire, al “Vinciguerra” di Lucernate, la Rhodense non perde un colpo: tre vittorie in tre partite giocate oltretutto sempre con squadre di alta classifica.

RIMONTA VINCENTE

Dopo Meda e Gavirate è stata la Base 96 Seveso a cadere al cospetto dell’undici allenato da Gabriele Raspelli, passato in svantaggio nei minuti iniziali. Poi gli arancioni hanno preso il sopravvento pareggiando prima dell’intervallo e passando sul definitivo 2-1. Eroe di giornata Matteo Pastori autore di una doppietta.

GIOVANI E RAMPANTI

Il successo della Rhodense assume maggior significato perché mister Raspelli, viste le contemporanee assenze di Zanus e Meriggi, ha dato fiducia ai suoi rampanti giovani: il già citato Pastori classe ’96, Simone Nosotti classe ’99, Marco Galbiati e Andrea Degiorgio entrambi del 2000 e Antonio Formato classe ’97.

“E’ LA RHODENSE CHE PIACE A ME”

Il direttore generale Massimo Pasquetti ha espresso tutta la sua soddisfazione: “E’ la Rhodense che piace a me, che non si scompone di fronte alle difficoltà ma, al contrario, prende in mano il pallino del gioco e sa imporsi”.

VERGIATESE SEMPRE SOLA

Risultati: Cob 91-Vergiatese 1-3, Fagnano-Besnatese 0-1, Guanzatese-Uboldese 5-0, Lentatese-Universal Solaro 1-0, Meda-Olimpia Calcio 0-0, Morazzone-FBC Saronno 5-1, Muggiò-Gavirate 1-0, Rhodense-Base 96 Seveso 2-1.

Classifica: Vergiatese 13, Muggiò 12, Besnatese, Cob 91, Guanzatese 10, Rhodense, Base 96, Morazzone 9, Olimpia Calcio 8, Gavirate, Lentatese, FBC Saronno 6, Meda 4, Uboldese 3, Fagnano 1, Universal Solaro 0.

Sesta giornata (domenica 14 ottobre, 15.30): Base 96-Muggiò, Besnatese-Morazzone, FBC Saronno-Meda, Gavirate-Lentatese, Olimpia Calcio-Rhodense, Uboldese-Cob 91, Universal Solaro-Guanzatese, Vergiatese-Fagnano.

