Asd Aurora Calcio: Open Day a Cassinetta

L'oratorio San Carlo di Cassinetta di Lugagnano è pronto a ospitare il secondo Open Day per la formazione della nuova sezione locale dell'Asd Aurora Calcio. La neonata collaborazione, spiegano gli organizzatori, si pone l'obiettivo di offrire una completa formazione sportiva e educativa ai giovani atleti, diventando un nuovo punto di riferimento per il paese. L'appuntamento è fissato per domenica 1 settembre alle 17 al campo dell'oratorio in via Roma. L'invito è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze nati tra il 2007 e il 2013 che desiderano provare o proseguire l'esperienza del gioco del calcio. Durante l'evento saranno proposti giochi di abilità e brevi esercizi di tecnica calcistica, sotto la supervisione dello staff che coordinerà le future squadre. Verranno inoltre presentati ufficialmente dirigenti e allenatori.