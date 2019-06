Basket giovanile giocata ieri la finale regionale Under18.

Basket giovanile decisivo il successo nel derby con Erba

Il basket giovanile lariano può fare festa. Merito al basket Rovello Porro che ieri sera si è laureato campione lombardo Under18 per la stagione 2018/19. Decisivo il successo ottenuto sul prestigioso parquet allestito in piazza della Lombardia a Milano nel derby fratricida contro Le Bocce Erba per 74-47. I ragazzi di coach Manuel Cilio hanno allungato nel secondo quarto per poi difendere il vantaggio fino al 40′. Al termine i neo campioni regionali hanno ricevuto la meritata coppa dall’ex ct della Nazionale italiana e Cantù Charlie Recalcati.

Il tabellino di Le Bocce Erba 47 – Allianz Rovello Porro 47- 57

Erba: Stilo, Esposti, Espositi 2, Bianchi n.e., Corti, Sirtori 5, Caviezel 10, Valsecchi 22, Gualazzi 5, Bellasio 3, Salvio. Coach: Cammarota, Vice: Taruselli

Rovello Porro: Marelli n.e., Cattaneo 2, Borghi 4, Donegà 3, Marinoni 6, Rampoldi 12, Galbusera 3, Loi, Cattaneo, Mazzola 3, Ronchetti 15, Pagani 9. Coach: Cilio.

Il cammino di Erba:

Sedicesimi di finale: Ardor Bollate-Erba 69-76

Ottavi di finale: Campus Varese-Erba 67-87

Quarti di finale: Junior Curtatone -Erba 75-96

Semifinale: Rezzato -Erba 83-88

Il cammino di Rovello:

Sedicesimi di finale: Rovello-Robur Saronno 75-61

Ottavi di finale: Rovello- Visconti Brignano 76-58

Quarti di finale Social Osa-Rovello 50-56

Semifinale: Rovello-Urania Milano 66-59

