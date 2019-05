Basket, si sta svolgendo in queste ore di domenica 26 maggio 2019 il torneo nero-arancio organizzato dal Basket Canegrate Asd nelle palestre di via Toti.

Basket: il torneo a Canegrate

Ben otto le squadre in campo che si sfideranno durante la giornata nelle palestre di via Toti a Canegrate: 4 femminili e 4 maschili. Il torneo seguirà la tradizionale formula delle semifinali mattutine – sia maschili sia femminili – e delle finali pomeridiane, e riguarderà gli Under 13, quindi le annate 2006-2008.

La prima sfida: Canegrate vs Rho

E’ iniziata pochi minuti fa, alle 9.30 di domenica 26 maggio 2019, la prima partita che vede impegnate, in palestra, le ragazze del Canegrate e quelle della GioSport Rho. Mentre le cestiste si stanno impegnando per vincere, in campo anche i loro colleghi maschi nella tensostruttura: stiamo parlando degli atleti della Virtus Knights e dell’Antoniano Busto Arsizio.

Le finali

Le finali prenderanno avvio alle 14.30 con le gare per il terzo e quarto posto; mentre quelle per il primo e secondo gradino del pocio inizieranno alle 16. Poi seguiranno le premiazioni.

