Berlusconi rileverà il 100% del Monza Calcio. L’indiscrezione è arrivata dopo un incontro tra gli avvocati di entrambe le parti. Nicola Colombo resterà presidente.

Siamo ormai ad un passo dalla chiusura della trattativa per l’acquisizione del Monza Calcio da parte della coppia Berlusconi-Galliani. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore l’ex presidente del Milan rileverebbe il 100% della società biancorossa e non più il 95% come sembrava nei giorni scorsi. Nicola Colombo rimarrebbe Presidente ma dal punto di vista operativo la gestione del Monza verrà affidata ad Adrano Galliani.