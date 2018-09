Bollate conquista la finale scudetto al termine di una avvincente sfida con Forlì

BOLLATE CONQUISTA LA FINALE SCUDETTO CON BUSSOLENGO

La Mkf Bollate conquista l’accesso alla finale scudetto del campionato italiano di softball al termine di una doppia sfida al cardiopalma con Forlì. Affronterà Bussolengo che ha eliminato Caronno Pertusella.

LAURA BIGATTON DECISIVA

Sul diamante di Via Brescia a Ospiate, la prima sfida della serie di semifinale, giocata nel pomeriggio, si è decisa solo al settimo inning, grazie ad una felice intuizione di Laura Bigatton che con un walk off ha “firmato” il punto del 2-1. In precedenza il vantaggio di Bollate era stato annullato dalle campionesse d’Italia in carica.

GRETA CECCHETTI MAESTOSA

Nella gara serale, Bollate non ha sbagliato nulla. In pedana Greta Cecchetti si è resa protagonista di una partita “gigantesca” ed ha letteralmente “cancellato” l’attacco di Forlì. Una prova “monstre” che le compagne hanno fatto fruttare con i punti di Amanda Fama nel terzo inning e Lara Cecchetti nel quinto.

GRANDE ENTUSIASMO ALLA FINE

Al termine del secondo match, grande entusiasmo nelle fila della MKF Bollate che si è così rifatta con gli interessi dell’amara sconfitta di un anno fa. Da domani, però, testa all’ultima decisiva sfida: nel prossimo fine settimana, con Bussolengo, le ragazze di Luigi Soldi torneranno in campo per la serie che mette in palio lo scudetto.

