Calcio: Arconatese deluxe, Inveruno… anche in Serie D

CALCIO: ARCONATESE DELUXE, INVERUNO… ANCHE

Giornata trionfale per il calcio dell’Altomilanese. La settimana delle rimbalzanti e spesso preoccupanti voci sul futuro si è conclusa con una doppia splendida impresa.

La prima arriva da Sestri Levante dove l’Arconatese di mister Giovanni Livieri impiega 15 minuti, i primi, per mettere alle corte i padroni di casa con le reti di D’Ausilo e Sarr. Vittoria preziosissima perché regala ai ragazzi di Arconate la certezza di giocare in Serie D anche il prossimo anno.

Pochi chilometri più in là, a Sanremo, è l’Inveruno a piazzare il secondo “colpo vincente” della giornata: la prima rete stagionale del venticinquenne centrocampista Stefano Truzzi permette a mister Andreoletti e ai suoi ragazzi di vincere il primo turno di play off e di accedere alla finalissima che domenica disputerà sul campo del Ligorna.

Niente da fare, invece, per la Caronnese travolta da un Mantova apparso effettivamente superiore anche se i quattro gol di scarto sono punizione eccessiva per Achille Mazzoleni e i suoi giocatori.

SERIE D GIRONE A – PLAY OFF: Sanremese-Inveruno 0-1 Savona-Ligorna 1-2. Finale: Ligorna-Inveruno. PLAY OUT: Sestri Levante-Arconatese 0-2. Sestri Levante retrocessa in Eccellenza.

SERIE D GIRONE B – PLAY OFF: Mantova-Caronnese 4-0, Pro Sesto-Rezzato 4-2. Finale: Mantova-Pro Sesto. PLAY OUT: Legnago Salus-Villafranca 1-2, Darfo Boario-Ambrosiana 2-3. Legnago Salus, Darfo Boario retrocesse in Eccellenza.

SUGLI ALTRI CAMPI

Fattore campo determinante nelle finali di play out giocate nella giornata di oggi e che fanno in paio con quello che era successo ieri a Rhodense e Vighignolo in Promozione.

In Prima Categoria Gorla Maggiore, Castello Cantù e Virtus Binasco eliminano rispettivamente Aurora Cerro Cantalupo, Esperia Lomazzo e Mottese grazie ad un pareggio e, quindi, facendo valere la miglior posizione raggiunta nella stagione regolare. La Solese, invece, esce vincente dalla sfida con l’Accademia Settimo con i gol di Corsaro e Cozzi. Petruzzelli il marcatore per i settimesi.

Squadre casalinghe al terzo turno anche in Seconda Categoria. Privilegio che la Crennese ottiene pareggiando con la Pro Juventute, mentre sia Cuggiono (gol di Girotti) che Palazzolo hanno vinto le rispettive sfide.

Rovescio della medaglia nei play out dove giocare davanti al pubblico di casa non è bastato a Corbetta, Brebbia e Senago di evitare la retrocessione. E’ andata decisamente meglio a Fagnano (resta in Promozione grazie al gol salvezza di Ingribelli) Barbaiana (pareggiato il 2-1 dell’andata e Nerviano retrocesso), Triestina, Osl Canegrate e SG Arese che completano la stagione tenendosi stretto il posto nella rispettiva categoria d’appartenenza.

ECCELLENZA A – PLAY OFF – Finale Fenegrò-Legnano 1-2. Spareggi Nazionali Maia Alta-Legnano (19-26 maggio). PLAY OUT –Castanese-Union Villa rinviata

PROMOZIONE A – PLAY OFF: Finale Rhodense-Morazzone 2-0. Terzo Turno: Vighignolo-Rhodense (18-22 maggio).PLAY OUT: Guanzatese-Fagnano 0-1 (andata 1-1) Guanzatese retrocessa in Prima Categoria

PROMOZIONE F – PLAY OFF: Finale Vighignolo-Viscontea Pavese 1-0. Terzo Turno: Vighignolo-Rhodense (18-22 maggio). PLAY OUT: Corbetta-Barona 1-2 (andata 0-0) Corbetta retrocessa in Prima Categoria.

PRIMA CATEGORIA A – PLAY OFF: Finale Gorla Maggiore-Aurora Cerro M. Cantalupo 1-1. Terzo Turno: Olimpia Grenta-Gorla Maggiore (19-22 maggio). PLAY OUT: Brebbia-San Marco 1-0 (andata 0-2). Brebbia retrocesso in Seconda Categoria.

PRIMA CATEGORIA B – PLAY OFF: Finale Castello Cantù-Esperia Lomazzo 1-1. Terzo Turno: Castello Cantù-Cividatese (19-22 maggio). PLAY OUT: Senago-Monnet Xenia 1-3 (andata 1-1). Senago retrocesso in Seconda Categoria.

PRIMA CATEGORIA M – PLAY OFF:Finale Virtus Binasco-Mottese 0-0. Terzo Turno: Virtus Binasco-Castelleone (19-22 maggio)

PRIMA CATEGORIA N – PLAY OFF:Finale Solese-Accademia Settimo 2-1. Terzo Turno: Azzano FG-Solese (19-22 maggio). PLAY OUT: Barbaiana-Nerviano 2-1 (andata 1-2), Triestina-Concordia 1-1 (andata 0-0). Nerviano e Concordia retrocesse in Seconda Categoria.

SECONDA CATEGORIA M – PLAY OFF:Finale Crennese Gallaratese-Pro Juventute 1-1. Crennese Gallaratese al Terzo Turno. PLAY OUT: Osl Canegrate-Airoldi 0-0 (andata 1-1) Airoldi retrocesso in Terza Categoria.

SECONDA CATEGORIA N – PLAY OFF: Finale Cuggiono-Robur Albairate 1-0. Cuggiono al Terzo Turno. PLAY OUT: SG Arese-Casorezzo 3-0 (andata 1-0). Casorezzo retrocesso in Terza Categoria

SECONDA CATEGORIA Q – PLAY OFF: Finale Palazzolo-Afforese 5-1. Palazzolo al Terzo Turno.

https://settegiorni.it/sport/legnano-rhodense-vighignolo-hurra/