CALCIO: ECCO TUTTE LE FINALI DEI PLAY OFF

Emozioni a tinte forti, nel fine settimana, per l’avvio degli incontri di play off e di play out dei campionati regionali della Lombardia.

Emozioni come quelle regalate da Fenegrò e Varesina con i padrono di casa che grazie al pareggio conquistano la finale che disputreranno col fattore campo a favore al cospetto del Legnano che ha piegato il Verbano solo su rigore.

Emozioni come quelle regalate, in Promozione dal Vighignolo che nel giro di poche ore è passato dalla rocambolesca sconfitta nella finale di Coppa Italia all’inatteso esonero di mister Gandini chiudendo giorni intensi con la vittoria sul Lomello giunta all’ultimo secondo e che regala ai ragazzi del presidente Tarquinio la finale, casalinga, con la Viscontea Pavese. Nel girone A, invece, sarà il Morazzone a giocare la finale con la Rhodense.

Sfide vibranti anche in Prima Categoria. Nel girone A Gorla Maggiore e Aurora Cerro Cantalupo sfruttano il fattore campo e ora si preparano alla finale che verrà ospitata dai gorlesi. Lo stesso dicasi per Solese e Accademia Settimo che nel girone N eliminano, non senza fatica, rispettivamente Turbighese e Boffalorese.

Nel girone M, gran colpo della Mottese che grazie a Ottone espugna Garlasco e si regala la finale con la Virtus Binasco.

In Seconda Categoria, incredibile esito del primo turno nel girone M, la Pro Juventute vince in casa dell’Olgiatese e la Crennese Gallaratese fa lo stesso a Bienate facendo così “saltare” le gerarchie della stagione regolare. Nel girone N Cuggiono e Robur Albairate, invece, non si fanno scappare l’occasione: domenica saranno una di fronte all’altra dopo aver estromesso Marcallese e Vela Mesero. Stagione finita invece per le due squadre di Novate: nel girone Q, la finale sarà tra Palazzolo e Afforese.

Si sono giocati anche gli incontri di andata dei play out. Domenica il ritorno a campi invertiti con un piccolo vantaggio, dato dal risultato di oggi, soprattutto per Fagnano (Promozione) e SG Arese (Seconda Categoria)

ECCELLENZA A

PLAY OFF: Fenegrò-Varesina 1-1, Legnano-Verbano 1-0. Finale: Fenegrò-Legnano.

PLAY OUT: Castanese-Union Villa rinviata

PROMOZIONE A

PLAY OFF: Morazzone-Gavirate 0-0. Finale: Rhodense-Morazzone.

PLAY OUT: Fagnano-Guanzatese 1-0. Domenica 12: Guanzatese-Fagnano

PROMOZIONE F

PLAY OFF: Vighignolo-Lomello 1-0, Viscontea Pavese-Varzi 3-2. Finale: Vighignolo-Viscontea Pavese.

PLAY OUT: Barona-Corbetta 0-0. Domenica 12: Corbetta-Barona.

PRIMA CATEGORIA A

PLAY OFF:Gorla Maggiore-Vanzaghellese 3-0, Aurora Cerro M. Cantalupo-Folgore Legnano 1-1. Finale: Gorla Maggiore-Aurora Cerro M. Cantalupo.

PLAY OUT: San Marco-Brebbia 2-0. Domenica 12: Brebbia-San Marco.

PRIMA CATEGORIA B

PLAY OFF: Finale: Castello Cantù-Esperia Lomazzo

PLAY OUT: Monnet Xenia-Senago 1-1. Domenica 12: Senago-Monnet Xenia.

PRIMA CATEGORIA M

PLAY OFF:Virtus Binasco-Casteggio 0-0, Garlasco-Mottese 1-2. Finale: Virtus Binasco-Mottese.

PLAY OUT: Vigevano-Sizianese 1-0. Domenica 12: Sizianese-Vigevano.

PRIMA CATEGORIA N

PLAY OFF: Solese-Turbighese 3-2, Accademia Settimo-Boffalorese 2-2. Finale: Solese-Accademia Settimo.

PLAY OUT: Nerviano-Barbaiana 2-1, Concordia-Triestina 0-0. Domenica 12: Barbaiana-Nerviano, Triestina-Concordia.

SECONDA CATEGORIA M

PLAY OFF: Olgiatese-Pro Juventute 0-1, Bienate Magnago-Crennese Gallaratese 3-4. Finale: Crennese Gallaratese-Pro Juventute.

PLAY OUT: Airoldi-Osl Canegrate 1-1. Domenica 12: Osl Canegrate-Airoldi.

SECONDA CATEGORIA N

PLAY OFF:Cuggiono-Marcallese 1-0, Robur Albairate-Vela Mesero 2-2. Finale: Cuggiono-Robur Albairate.

PLAY OUT: Casorezzo-SG Arese 0-1. Domenica 12: SG Arese-Casorezzo.

SECONDA CATEGORIA Q

PLAY OFF: Palazzolo-Novatese 2-0, Afforese-Pro Novate 4-1. Finale: Palazzolo-Afforese.

PLAY OUT: FC Bresso-NA Gunners 1-2. Domenica 12: NA Gunners-FC Bresso.

