CALCIO: ESULTA LEGNANO, VOLA VIGHIGNOLO

La vittoria del Legnano a Castellanza in Eccellenza e il distacco sempre più ampio del Vighignolo in Promozione sono due delle notizie “da copertina” della domenica calcistica che riassumiamo qui di seguito.

SERIE D GIRONE A

Colpo salvezza per il Milano City che espugna il campo della Pro Dronero grazie a Mecca. Bottino pieno e quinto posto in classifica per l’Inveruno che passa a Carate con Broggini, Mandelli e Stronati.

GIORNATA 25: Savona-Arconatese 1-0, Lavagnese-Bra 0-1, Casale-Borgosesia 0-0, Fezzanese-Lecco 0-2, Folgore Caratese-Inveruno 1-3, Stresa Sportiva-Ligorna 1-1, Pro Dronero-Milano City 0-1, Chieri-Sestri Levante 0-1, Borgaro Nobis-Sanremese 1-1.

CLASSIFICA: Lecco 64, Sanremese 51, Savona 47, Casale, Ligorna 41, Inveruno 40, Chieri 38, Bra 33, Folgore Caratese 32, Lavagnese 31, Sestri Levante 30, Fezzanese, Milano City 29, Borgosesia 27, Arconatese 26, Pro Dronero 18, Stresa, Borgaro Nobis 16. (*1 partita in meno).

SERIE D GIRONE B

Risale al quarto posto della graduatoria la Caronnese che supera agevolmente Sondrio grazie a Villanova, Spampatti e Di Munno.

GIORNATA 25: Ambrosiana-Caravaggio 2-3, Scanzorosciate-Darfo Boario 1-0, Ciserano-Mantova 0-1, Legnago Salus-Ponte SP Isola 1-2, Villa D’Almè VB-Rezzato 2-0, Caronnese-Sondrio 3-0, Virtus Bergamo-Villafranca Veronese 1-1, Olginatese-Seregno 0-0, Como-Pro Sesto 2-1.

CLASSIFICA: Como 64, Mantova 63, Pro Sesto 50, Caronnese 48, Rezzato 47, Virtus Bergamo, Ponte SP Isola 35, Villa d’Almè VB, Sondrio 32, Seregno 31, Caravaggio 29, Darfo Boario 26, Legnago Salus, Villafranca Veronese, Scanzorosciate 24, Ciserano 20, Ambrosiana 18, Olginatese 13.

ECCELLENZA A

Legnano tiene vivo il campionato rifilando una sonora sconfitta alla capolista Castellanzese nella giornata in cui si scatenano anche la Varesina (con doppietta di Cargiolli) e Fenegrò trascinata dai gemelli Pizzini (14 gol) e Anzano (12). Occasione sprecata per la Castanese, uscita con un punto dal campo dell’Accademia Pavese dopo essere passata sul 3-1 a 5’ dalla fine.

GIORNATA 22: Busto 81-Alcione 3-1, Sestese-Ardor Lazzate 1-1, Acc. Pavese-Castanese 3-3, Mariano-Fenegrò 1-3, Varese-Ferrera Erbognone 2-3, Castellanzese-Legnano 0-3, Verbano-Union Villa 0-1, Città Di Vigevano-Varesina 0-3. MERCOLEDI’ 27: Union Villa-Varese, Verbano-Sestese, Alcione-Legnano (20.30), Castanese-Busto 81 (20.30).

CLASSIFICA: Castellanzese 51, Varesina, Fenegrò 43, Legnano*, Busto 81* 40,Verbano* 37, Sestese* 31, Accademia Pavese 30, Varese* 29, Alcione* 28, Mariano 26, Ardor Lazzate 24, Castanese* 18, Union Villa* 14, Città di Vigevano 11, Ferrera Erbognone 9. (*1 partita in meno)

PROMOZIONE A

Il Morazzone è travolto a Vergiate e la Rhodense, in attesa dei recuperi di mercoledì, torna in testa alla classifica rifilando quattro gol al Saronno (doppietta di Federico Battaglia). Fondamentale vittoria del Fagnano a Uboldo. L’Universal rimonta con la Cob e resta in scia della zona play off.

GIORNATA 22: Gavirate-Base 96 1-1, Universal Solaro-Cob 91 3-2, Uboldese-Fagnano 0-1, Lentatese-Guanzatese 0-0, Vergiatese-Morazzone 5-0, Olimpia-Muggiò 2-0, Fbc Saronno-Rhodense 0-4, Besnatese-Meda 0-0. MERCOLEDI’ 27: Cob 91-Besnatese, Guanzatese-Vergiatese, Morazzone-Olimpia Calcio, Lentatese-Uboldese (21).

CLASSIFICA: Rhodense 43, Vergiatese* 42, Morazzone* 41, Gavirate 38, Base 96 35, Universal Solaro 34, Olimpia Calcio* 33, Meda 30, Besnatese*, Guanzatese* 28, Cob 91*, Muggiò 26, Uboldese* 23, Fagnano 20, FBC Saronno 15, Lentatese* 14. (*1 partita in meno)

PROMOZIONE F

Continua ad allungare il Vighignolo che porta a 8 i punti di vantaggio sulla Viscontea Pavese grazie al successo sul Bastida e ai gol di Ferrario e Sala. Continua a correre anche il Settimo che ferma Vittuone con Moretti e Bisiacchi. Gaggiano “saluta” la bassa classifica espugnano Gaggiano col “solito” Checchi e Bruschi.

GIORNATA 22: Settimo Milanese-Accademia Vittuone 2-0, Corbetta-Accademia Gaggiano 1-2, Viscontea Pavese-Assago 2-2, Varzi-Bareggio SM 1-0, Robbio-Barona 1-1, Vighignolo-Bastida 2-1, Voghera-Lomello 0-3, Bressana-Magenta 2-2. MERCOLEDI’ 27: Bareggio-Bressana (20.30), Varzi-Robbio.

CLASSIFICA: Vighignolo 51, Viscontea Pavese 43, Lomello 41, Settimo Milanese 40, Varzi* 39, Bressana* 34, Accademia Gaggiano, Accademia Vittuone 32, Bastida 31, Corbetta, Assago 27, Barona 25, Robbio* 24, Magenta 19, Bareggio SM* 12, Voghera 4. (*1 partita in meno)

PRIMA CATEGORIA A

Posizioni di testa parziali essendo alto il numero dei recuperi da giocare. E’ stata una domenica molto positiva per Vanzaghellese e Aurora Cantaupo, vittoriose ed ora appaiate alla Folgore Legnano a quota 39.

GIORNATA 22: Folgore Legnano-Antoniana 2-2, Luino Maccagno-Arsaghese 0-3, Solbiatese Insubria-Brebbia 2-3, Aurora Cerro M. Cantalupo-Cantello Belfortese 2-0, Cas Sacconago-Gorla Maggiore 2-1, Tradate-Ispra 1-1, Valceresio Audax-San Marco 1-0, Union Tre Valli-Vanzaghellese 0-3. GIOVEDI’ 28: Folgore Legnano-Cas Sacconago (15), Cantello-Belfortese-San Marco, Gorla Maggiore-Luino Maccagno (20.30), Ispra-Solbiatese-Insubria, Union Tre Valli-Valceresio Audax.

CLASSIFICA: Cas Sacconago* 44, Folgore Legnano**, Vanzaghellese, Aurora Cerro M. Cantalupo 39, Gorla Maggiore*, Valceresio Audax* 38, Cantello Belfortese* 30, Tradate, Ispra*, Arsaghese 29, Brebbia 27, Solbiatese Insubria* 25, Antoniana 21, San Marco* 20, Union Tre Valli** 13, Luino Maccagno* 5. (*per ogni partita in meno)

PRIMA CATEGORIA B

Il Ceriano Laghetto rallenta la marcia del Cabiate ma l’Esperia Lomazzo non ne approfitta uscendo con un punto da Rovellasca. Passo in avanti del Senago.

GIORNATA 22: Cantù Sanpaolo-Castello Cantù 2-4, Cabiate-Ceriano Laghetto 1-1, Ardita Como-Desio 3-3, Rovellasca-Esperia Lomazzo 1-1, Tavernola-FM Portichetto 1-1, Polisportiva Di Nova-Faloppiese Ronago 1-0, Senago-Lariointelvi 1-1, Real San Fermo-Monnet Xenia Sport 2-1. GIOVEDI’ 28: Cabiate-Senago (20.30), Cantù S.Paolo-Ardita Como, Castello Cantù-Rovellasca (20.30), Ceriano Laghetto-Real S.Fermo (20.30), FM Portichetto-Faloppiese Ronago, Monnet Xenia-Lariointelvi, Esperia Lomazzo-Polisportiva Nova (20.45).

CLASSIFICA: Cabiate 48, Esperia Lomazzo 42, Castello Cantù 38, Polisportiva Nova 37, FM Portichetto 36, Desio 34, Ardita Como 33, Rovellasca 30, Ceriano Laghetto 27, Faloppiese Ronago, 26, Tavernola, Real San Fermo 24, Monnet Xenia 22, Senago, Cantù Sanpaolo 12, LarioIntelvi 10.

PRIMA CATEGORIA M

Continua il momento negativo della Mottese che cede in casa con Casarile.

GIORNATA 22: Alagna-Virtus Binasco 3-4, Casteggio-Casorate 0-0, Lomellina-Giovanile Lungavilla 0-3, Albuzzano-Mortara 3-2, Vistarino-Oratorio Stradella 4-0, Garlasco-Sizianese 2-0, Calcio Mottese-Stella Bianca Casarile 1-2, Siziano Lanterna-Vigevano 2-2. GIOVEDI’ 28: Alagna-Garlasco, Giovanile Lungavilla-Oratorio Stradella, Stella Bianca Casarile-Casteggio, Virtus Binasco-Albuzzano.

CLASSIFICA: Vistarino 55, Virtus Binasco 40, Garlasco 36, Albuzzano, Mottese 34, Casteggio 33, Giovanile Lungavilla 32, Siziano Lanterna 31, Casorate Primo 30, Mortara, Alagna 29, Vigevano 23, Oratorio Stradella 22, Sizianese 20, Stella Bianca Casarile 19, Lomellina Calcio 8.

PRIMA CATEGORIA N

Tutto come prima in testa alla classifica: Sedriano, Accademia Settimo e Solese fanno bottino pieno. Di rilievo l’affermazione in rimonta dei settimesi di mister Marinoni che frenano bruscamente la risalita della Boffalorese. Un autogol è fatale al Ticinia che lascia i tre punti all’Ossona. Barbaiana e Nerviano impattano la sfida diretta e trascinano la Pregnanese a quota 15 in fondo alla classifica.

GIORNATA 22: Barbaiana-Nerviano 2-2, Accademia Settimo-CG Boffalorese 2-1, Turbighese-Concordia 4-1, Triestina-Lainatese 2-0, Solese-Osl Garbagnate 4-2, Ticinia Robecchetto-Ossona 2-3, Pontevecchio-Pregnanese 2-0, Bollatese-Sedriano 2-3.

CLASSIFICA: Sedriano 57, Accademia Settimo, Solese 46, Boffalorese 42, Turbighese 40, Osl Garbagnate 34, Pontevecchio* 32, Bollatese 28, Triestina, Ticinia Robecchetto 25, Ossona* 24, Lainatese 23, Concordia 21, Pregnanese, Barbaiana, Nerviano 15. (*1 partita in meno)

SECONDA CATEGORIA M

Gran colpo dell’Airoli che vince in casa della capolista con la doppietta di Uboldi. A segno nella sfida diretta il Bienate Magnago vittorioso sul campo della Crennese. Ora in testa ci sono quattro squadre in due punti.

GIORNATA 22: NFO Ferno-Airoldi 2-3, Rescaldinese-Beata Giuliana 0-2, Crennese Gallaratese-Bienate Magnago –2, Olgiatese-Lonate Pozzolo 3-0, San Massimiliano Kolbe-Città Samarate 4-2, Canegrate Osl-Gorla Minore 3-3, Borsanese-Pro Juventute 1-0, Arnate-Virtus Cantalupo 3-2.

CLASSIFICA: NFO Ferno 46, Crennese Gallaratese 45, Olgiatese, Bienate Magnago 44, Pro Juventute 34, Gorla Minore 33, Beata Giuliana 32, Lonate Pozzolo 31, Arnate 29, Borsanese 27, SM Kolbe 26, Airoldi 21, Osl Canegrate 17, Virtus Cantalupo 15, Città di Samarate 13, Rescaldinese 8.

SECONDA CATEGORIA N

Finisce senza reti l’atteso match tra Vela Mesero e Parabiago. Ne approfitta il Real VanzagheseMantegazza che si aggiudica il big match di Cuggiono grazie a Dahbani. A ridosso della vetta c’è anche la Robur Albairate che passa ad Arluno col “solito” Molinaro e Magistrelli. In coda, colpi che valgono doppio per Arese e Casorezzo.

GIORNATA 22: Oratoriana Vittuone-Buscate 1-0, Sporting Abbiategrasso-Casorezzo 0-4, Victor-Oratorio S.Gaetano 2-1, Cuggiono-Real Vanzaghese Mantegazza 0-1, Arluno-Robur Albairate 0-2, S. Stefano Ticino-S.Ilario Milanese 0-2, Marcallese-San Giuseppe Arese 1-2, Parabiago-Vela Mesero 0-0.

CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 40, Vela Mesero 39, Robur Albairate* 38, Parabiago 36, Cuggiono*, Victor Rho 35, Oratoriana Vittuone 34, Marcallese*, S.Stefano Ticino 31. S.Ilario Milanese 29, Sporting Abbiategrasso* 24, Arluno 23, Buscate 22, SG Arese 18, Oratorio San Gaetano 17, Casorezzo 12. (*1 partita in meno)

SECONDA CATEGORIA Q

Continua il monento magico dell’Osal Novate che passa anche a Mascagni ottenendo la terza vittoria in una settimana e uscendo dalla corsa per la salvezza. In testa finisce pari la sfida tra Baranzatese e Novatese. La Pro Novate ne approfitta per portarsi a “-6” dalla vetta.

GIORNATA 24: Pro Novate-Cassina Nuova 3-0, San Giorgio-FC Bresso 0-0, Ardor Bollate-Niguarda 0-1, Baranzatese-Novatese 0-0, Afforese-NA Gunners 2-1, Mascagni-Osal Novate 1-2, Rondò Dinamo-Paderno Dugnano 2-0, Rondinella-Palazzolo 1-1, Real Cinisello-Atletico Cinisello 3-0.

CLASSIFICA: Baranzatese 61, Pro Novate 55, Novatese 49, Palazzolo, Afforese 48, San Giorgio 44, Cassina Nuova 41, Rondinella 34, Real Cinisello 32, Osal Novate 31, Rondò Dinamo 30, Atletico Cinisello 29,Niguarda 26, Mascagni 24, Ardor Bollate 22, NA Gunners 19, FC Bresso 12, Paderno Dugnano 5.

