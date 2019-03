Calcio: le semifinali di Coppa Italia e Coppa Lombardia

CALCIO: LE SEMIFINALI DI COPPA

Si sono svolti oggi, presso la sede del Comitato Regionale Lombardo della FIGC in via Pitteri a Milano, i sorteggi per le semifinali di Coppa Italia e Coppa Lombardia. C’era da stabilire l’ordine dei campi di gioco essendo, tali sfide, previste con incontri di andata e ritorno. Ecco l’esito del sorteggio.

PROMOZIONE

Il prossimo 3 aprile, mercoledì, le partite in programma sono Vighignolo-Lentatese e Castiglione-S.Angelo. Ritorno a campi invertiti il 17 aprile.

PRIMA CATEGORIA

Giovedì 4 aprile si comincia con Sedriano-Falco e Garlasco-Oratorio Urago Mella. I match di ritorno sono previsti per il 18 aprile.

SECONDA CATEGORIA

Il 4 aprile si giocano San Michele Calcio-Roncola, mentre il Cassina giocherà in casa della vincente del quarto di finale tra Ospitaletto e Nuova San Paolo. Ritorno previsto il 18 aprile.

TERZA CATEGORIA

Sempre giovedì 4 si disputano le gare di andata Dal Pozzo-Amici Mozzo e Gottolengo-Sergnanese. Il ritorno è in calendario giovedì 18.

UNDER 19 REGIONALE

Martedì 2 aprile gara di andata Afforese-Lissone e Audax Travaco-Bergamo Longuelo. Ritorno martedì 16 aprile.

UNDER 19 PROVINCIALE

Si gioca anche in questa categoria martedì 2 e martedì 16 aprile. Gare di andata sono Azzurra-Polisportiva CGB e Oratorio Villongo Settalese.

LA FORMULA

Ricordiamo che al termine della partita di ritorno, in caso di parità anche nei gol segnati (che in trasferta valgono doppio) non verranno giocati i tempi supplementari e si procederà ad effettuare subito i calci di rigore. Salvo diverse indicazioni, le partite previste su campo provvisti di impianto di illuminazione di giocano alle 20.30. Se il campo non è illuminato, il calcio d’inizio verrà dato alle 15.30.

