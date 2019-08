Calcio: Legnano in Serie D, è arrivato il ripescaggio

CALCIO: LEGNANO IN SERIE D

Il Legnano è in serie D. La lunga attesa della società lilla si è conclusa con la più lieta delle conclusioni: la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il ripescaggio in Serie D dell’Associazione Calcio Legnano.

ERA LA TERZA IN ITALIA

Pur essendo nell’aria già da qualche tempo, vista l’ottima posizione del club nella graduatoria di merito stilata in ambito nazionale (terzo posto), non potevano esserci certezze in quanto l’ago della bilancia erano le società aventi diritto alla Serie D ma che per motivi soprattutto economici, ne avevano messo in dubbio l’iscrizione.

Il Consiglio Federale ha invece ritenuto che per completare i quadri della “Serie A” della Lega Nazionale Dilettanti fossero necessarie sette riammissioni.

“PREMIO PER NOI E PER LA CITTA’”

Ed ecco che la tanto attesa telefonata è giunta al presidente Giovanni Munafò che oggi tocca il cielo con un dito: “Volevo portare IL Legnano in Serie D, ci arriviamo da ripescati maquesto non toglie nulla ai nostri meriti” ha dichiarato nel corso di un’intervista che troverete nell’edizione di “Settegiorni” in edicola domani, ribadendo tra l’altro che: “E’ il premio meritato per noi, per i tifosi e per la città ed aggiungendo: ““L’obiettivo è arrivare più in alto possibile. Dobbiamo essere umili perché questo è il primo anno, ma non avremo paura di nessuno e non ci poniamo limiti. Il passo dev’essere lungo quanto la gamba”

Il prossimo 6 agosto verranno stilati i gironi e verrà effettuato il sorteggio di Coppa Italia: il Legnano disputerà il preliminare il 18, mentre domenica, 4 agosto, ci sarà l’attesa prima uscita amichevole contro il Nibionooggiono, alle 17 a Nibionno. Il via al campionato l’1 settembre.

