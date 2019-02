Calcio: nevica, sabato non si gioca in Lombardia

Niente partite di calcio domani, sabato 2 febbraio. Per domenica, si vedrà…

Lo ha disposto il Comitato Regionale Lombardia della FIGC che in una nota afferma: “In considerazione delle precipitazioni nevose che stanno interessando buona parte della Lombardia il CRL dispone la sospensione dell’attività regionale in programma Sabato 2 febbraio. Si lascia facoltà alle società che ritengono di avere impianti agibili di mantenere la programmazione delle gare previa comunicazione all’Ufficio Programmazione Gare ai seguenti recapiti: Fax: 02/21722233, mail: affarigeneralicrl@lnd.it entro e non oltre le 16 di oggi, venerdì 1 febbraio”.

Nella sezione News del sito del CRL verranno inoltre date informazioni per come comportarsi per quanto riguarda le gare in programma Domenica 3 febbraio.

