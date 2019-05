Calcio play off: che Legnano ragazzi… a Merano

Legnano avanti tutta nei play off del campionato di Eccellenza. Approdata al tabellone nazionale dopo aver eliminato Verbano e Fenegrò, la squadra lilla di mister Fiorito ha compiuto una bella impresa nella gara di andata del primo turno degli spareggi nazionali.

Impegnato al “Merano Lahn” al cospetto dell’FC Obermais, Legnano è passato in svantaggio al 20′ ma nel giro di 4′ folgoranti minuti ha completamente ribaltato la situazione a proprio favore andando in gol dapprima col giovane ataccante classe 2000 Andrea Borghi e quindi con l’esperto difensore Marco Nasali. Bello sottolineare che per entrambi è la prima rete stagionale.

Una volta in vantaggio, la squadra cara al presidente Munafò ha gestito con autorità il resto dell’incontro ed ha condotto in porto la preziosissima vittoria. Successo che regala al Legnano un leggero ma importante vantaggio in vista dell’incontro di ritorno previsto per domenica prossima, 26 maggio.

Ricordiamo che data l’indisponibilità del “Mari” per via del Palio, la partita si giocherà allo stadio di Inveruno. Fischio d’inizio alle 15.30.

