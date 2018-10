Calcio, primi rinvii in Serie D

CALCIO, PRIMI RINVII IN SERIE D

Si prospetta una domenica difficile sui campi di calcio del Nord Italia a causa delle avverse condizioni atmosferiche. In attesa di verificare quali direttori di gara riterranno opportuno dare il fischio d’inizio alle gare in programma oggi (inizio che, lo ricordiamo, per l’entrata in vigore dell’ora solare è anticipato alle 14.30) giunge la notizia dei primi rinvii già decisi.

INVERUNO, NIENTE TRASFERTA

Nel girone A del campionato di Serie D, sono già stati disposti i rinvii a data da destinarsi di tre incontri. Tra questi anche il match che l’Inveruno avrebbe dovuto giocare a Lavagna.

Le tre partite che non si giocheranno sono Savona-Lecco, Fezzanese-Bra e, appunto, Lavagnese-Inveruno.

