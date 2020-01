Calcio Serie D, che domenica… I primi gol ufficiali del girone di ritorno sono “pesantissimi”.

Bryan Mecca, che a Legnano ci abita, con un gol al 1’ del secondo tempo, manda kappao proprio i lilla di mister Manzo e catapulta lontano dall’ultimo posto in classifica il rinnovatissimo Milano City di mister Ardito, che torna a Busto Garolfo con tutto il bottino.

Rammarico doppio per il Legnano che non “sfrutta” la grande impresa dell’Arconatese. Quattro gol (Albini, Di Maira, Veroni e Romanini) alla capolista Pro Sesto per l’undici di Giovanni Livieri sempre più a proprio agio nei panni di squadra rivelazione.

Ritorno in campo pirotecnico anche per la Castellanzese: nella fondamentale sfida salvezza col Levico Terme, oltre alla doppietta di Stefano Gibellini, sono i tre gol in 10’ realizzati da Mauri, Colombo e Fusi a decidere le sorti del match.

All’appello manca solo l’Inveruno di mister Walter Viganò che con Braidich pareggia il primo gol di Manuel Personè ma non riesce poi a rispondere alla seconda segnatura dell’attaccante della Tritium.

Ottime notizie arrivano anche dal girone A: davanti alle telecamere di SportItalia, la Caronnese espugna il campo della Sanremese nel big match della prima giornata. Il gol decisivo? Capitan Federico Corno, ovviamente…

GIRONE A – 1ª RITORNO

Borgosesia-Bra 1-1, Sanremese-Caronnese 0-1, Casale-Fezzanese 4-2, Prato-Fossano 3-2, Ghivizzano Borgoamozzano-Lavagnese 1-3, Chieri-Lucchese 0-1, Savona-Seravezza Pozzi 1-5, RF Querceta-Vado 1-1, Ligorna-Verbania 2-3.

CLASSIFICA: Prato 35, Lucchese 34, Caronnese, Casale, Sanremese 31, RF Querceta 28, Fossano 26, Serravezza Pozzi, Chieri 24, Savona, Fezzanese 22, Borgosesia 21, Verbania 19, Bra 18, Lavagnese, Ghivizzano Borgoamozzano 17, Ligorna 16, Vado 15.

2ª RITORNO (domenica 12, ore 14.30): Lucchese-Borgosesia, Fossano-Chieri, Lavagnese-Casale, Vado-Ghivizzano Borgoamozzano, Caronnese-Ligorna, Seravezza Pozzi-Prato, Bra-RF Querceta, Fezzanese-Sanremese, Verbania-Savona.

GIRONE B – 1 ª RITORNO

Virtus Ciserano-Caravaggio 1-2, NibionnoOggiono-Folgore Caratese 1-1, Tritium-Inveruno 2-1, Castellanzese-Levico Terme 5-2, Legnano-Milano City 0-1, Virtus Bolzano-Ponte S.Pietro 2-0, Arconatese-Pro Sesto 4-2, Brusaporto-Scanzorosciate 0-1, Dro Alto Garda-Sondrio 1-2, Villa Valle-Seregno 2-2.

CLASSIFICA: Pro Sesto 44, Legnano, Scanzorosciate 38, Folgore Caratese 33, Arconatese, Sondrio, Seregno 32, Brusaporto, Tritium 31, Virtus Ciserano 26, NibionnoOggiono 25, Ponte SanPietro 24, Caravaggio 22, Castellanzese, Virtus Bolzano, Villa Valle 21, Levico Terme 19, Milano City 14, Inveruno 13, Dro Alto Garda 12.

2ªRITORNO (domenica 12 gennaio, 14.30): Levico Terme-Legnano, Inveruno-Virtus Ciserano, Ponte San Pietro-Arconatese, Caravaggio-Brusaporto, Folgore Caratese-Castellanzese, Pro Sesto-Dro Alto Garda, Seregno-NibionnOggiono, Milano City-Tritium, Sondrio-Villa Valle, Scanzorosciate-Virtus Bolzano.

https://settegiorni.it/sport/calcio-quanti-re…li-sotto-lalbero/