CALCIO SERIE D: INVERUNO E CARONNESE AI PLAY OFF

Si è conclusa oggi la stagione regolare del campionato di Serie D. Oltre alle già note promozioni in Lega Pro di Lecco e Como, si sono definiti tutti gli altri verdetti.

Nel girone A, la quaterna realizzata nel derby col già salvo Milano City, ha permesso all’Inveruno di mantenere la quarta posizione e, quindi, andare ai play off con la Sanremese avendo a disposizione solo la vittoria per proseguire nel cammino. Sconfitta a Lecco, l’Arconatese si gioca la salvezza nel play out col Sestri Levante. Andata nell’Altomilanese e ritorno in terra ligure.

Nel girone B la Caronnese perde di misura col Como ma era già sicura sia di chiudere in quarta posizione che di giocare col Mantova il primo turno di play off.

SERIE D GIRONE A

GIORNATA 34: Folgore Caratese-Borgaro Nobis 2-1, Fezzanese-Chieri 1-1, Borgosesia-Sanremese 2-2, Lecco-Arconatese 3-0, Savona-Ligorna 1-1, Inveruno-Milano City 4-1, Bra-Sestri Levante 2-2, Casale-Stresa 2-1, Lavagnese-Pro Dronero 0-2.

CLASSIFICA: Lecco 86, Sanremese 59, Savona 55, Ligorna, Inveruno, Folgore Caratese, Casale 54, Bra 48, Chieri 45, Lavagnese 42, Fezzanese, Borgosesia 41, Milano City 40, Sestri Levante 38, Arconatese 36, Pro Dronero 29, Borgaro Nobis 26, Stresa 25.

I VERDETTI – Lecco promosso in Lega Pro. Play off: Sanremese-Inveruno, Savona-Ligorna. Play out: Sestri Levante-Arconatese. Pro Dronero, Borgaro Nobis, Stresa Sportiva retrocesse in Eccellenza.

SERIE D GIRONE B

GIORNATA 34: Villafranca Veronese-Mantova 0-0 Ambrosiana-Ciserano 5-2, Caronnese-Como 0-1, Sondrio-Legnago Salus 1-2, Scanzorosciate-Olginatese 4-0, Darfo Boario-Ponte SP Isola 3-1, Caravaggio-Pro Sesto 1-2, Seregno-Rezzato 3-1, Virtus Bergamo-Villa d’Almè VB 1-1.

CLASSIFICA: Como 89, Mantova 83, Pro Sesto 69, Rezzato 65, Caronnese 59, Virtus Bergamo 45, Sondrio 44, Seregno 43, Villa d’Almè VB 41, Ponte SP Isola, Caravaggio 40, Scanzorosciate 39, Legnago Salus 38, Darfo Boario 35, Ambrosiana 33, Villafranca Veronese 31, Ciserano 26, Olginatese 18.

I VERDETTI – Como promosso in Lega Pro. Play off: Mantova-Caronnese, Pro Sesto-Rezzato. Play out: Legnano Salus-Villafranca, Darfo Boario-Ambrosiana. Ciserano e Olginatese retrocesse in Eccellenza.

